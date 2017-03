Plano tenta frear avanço dos acidentes em São José

REGIAO

- 10:45

Governo do Estado destina R$ 2 milhões para a cidade realizar melhorias viárias e reduzir os índices



Caíque Toledo

São José dos Campos



Com aumento na taxa de acidentes fatais, São José dos Campos foi incluída em um pacote do Estado que planeja reduzir pela metade as mortes no trânsito.



Ontem, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou uma parceria com diversas cidades do Estado para tentar combater esses números, e São José estava está entre elas. Na primeira fase do projeto, no mês passado, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá já começaram a fazer parte do programa.



De acordo com o prefeito Felicio Ramuth (PSDB), para São José serão entregues cerca de R$ 2 milhões, que virão do valor arrecadado com multas em rodovias estaduais. A meta do programa é reduzir as mortes pela metade até 2020.



Segundo o governador, o objetivo do convênio é fornecer um apoio para a estruturação da gestão de segurança viária, além de auxilio financeiro para realizar ações e reduzir as mortes no trânsito.



Em um primeiro momento, serão realizadas visitas de diagnóstico e criados planos de ação com medidas preventivas e melhorias de infraestrutura, fiscalização e também de conscientização.



Também há o planejamento de criar um Comitê de Segurança de Trânsito, com representantes das Policias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, concessionárias rodoviárias, unidades de saúde e setores de engenharia e tráfego, para gerar análises e levantamento de causas e soluções para o número de acidentes.



Dados. Só em 2016, São José teve 95 mortes registradas no trânsito -- um aumento de 7,9% em relação a 2015, quando teve 88. O número vai na contramão dos dados do Estado, onde houve uma queda de 5,6% no mesmo período, e é maior que o de toda a RMVale -- aumentou 6,2%, passando de 383 óbitos em 2015 para 407 mortes em 2016.



"Precisamos mudar essa situação. Cada vida salva, o esforço para isso vale muito a pena. Esse é nosso objetivo, e para isso contamos com a ajuda do governador", disse o prefeito de São José.



"Não podemos conviver com números como esses, vamos trabalhar firme para reverter, baixar esses índices e fazer com que nossa cidade seja modelo nessa questão da segurança no trânsito", completou.