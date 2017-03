Plano de saúde da Câmara é irregular, diz Promotoria

REGIAO

Plano é oferecido por intermédio da Funcabes, que não fez pesquisa de preço para contratar Policlin

Taubaté



O Ministério Público recomendou que a Câmara de Taubaté abra uma licitação para regularizar a situação do plano de saúde oferecido a seus 200 servidores.



A medida foi tomada após o MP detectar irregularidades no sistema atual, vigente desde 2011, em que a Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores de Taubaté), que é ligada à Unitau (Universidade de Taubaté), é usada como intermediária para oferecer aos servidores do Legislativo o plano de saúde da Policlin.



A recomendação foi enviada à Câmara em novembro de 2016. O prazo para regularizar a situação é de 120 dias. A Câmara já começou a adotar as providências para atender a recomendação do MP.



Falhas. A Funcabes foi contratada com dispensa de licitação e oferece ao Legislativo apólices que foram contratadas por outra fundação ligada à Unitau -- a Fust (Fundação Universitária de Taubaté), que na época gerenciava o Hospital Universitário.



Segundo o MP, a dispensa de licitação só seria legal caso o serviço fosse executado por entidade de integrasse a administração pública, mas na realidade o plano de saúde é de uma empresa, a Policlin, e a Funcabes e a Fust seriam só intermediárias.



Além disso, a Promotoria apontou que a Fust não realizou cotação de preços para justificar que a escolha pela Policlin foi a mais vantajosa. Tal situação contraria a Lei de Licitações, já que não houve disputa entre interessados.



'Tiro pela culatra'. A irregularidade no plano de saúde da Câmara foi descoberta de uma forma inusitada: após o Legislativo abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar supostas irregularidades na escolha do Sindicato dos Servidores Municipais para intermediar o plano de saúde oferecido pela prefeitura a seus funcionários.



A CPI concluiu em setembro passado que o prefeito Ortiz Junior (PSDB) teria escolhido o sindicato para beneficiar o presidente da entidade, Guará Filho (PR), que seria candidato a vereador naquele ano -- ele acabou eleito.



Para a CPI, Ortiz privilegiou o sindicato em detrimento à Funcabes. O contrato da Câmara foi citado pela comissão como um bom exemplo, que teria sido ignorado pela prefeitura.



Mas, ao analisar o relatório, o MP concluiu de forma diferente: que a prefeitura agiu de forma correta e que o erro estava na contratação realizada pelo Legislativo.



"No fim, foi a própria CPI que apontou a irregularidade da Funcabes. Nós, no sindicato, sempre soubemos que estávamos corretos. Na verdade, o tiro saiu pela culatra", afirmou o presidente do sindicato.



Legislativo vai contratar nova operadora



A Câmara de Taubaté abriu na semana passada uma licitação para contratar uma nova operadora de plano de saúde e plano odontológico para seus servidores. O pregão presencial vai ser realizado no dia 10 de março.



Vence a licitação a empresa que oferecer o menor preço. O valor de referência é de R$ 1,24 milhão, para o contrato de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses.



Parte do valor será subsidiado pela Câmara. A outra parte é descontada dos servidores.

O edital prevê que a adesão será de 299 beneficiários. Cada um vai pagar, em média, R$ 326,97 por mês pelo plano de saúde, e R$ 20,08 mensais pelo plano odontológico.



Segundo o diretor-geral da Câmara, Kelvi Soares, os servidores do Legislativo não ficarão sem plano de saúde durante a transição de operadoras.



Fundação. A Funcabes informou que abriu um chamamento público para poder ofertar a apólice de planos de saúde de forma direta, sem passar pela Fust. Essa mudança será adotada em relação aos servidores da Unitau, que hoje têm acesso a plano de saúde por meio de convênios com a Funcabes.