PLANEJAMENTO Felicio nega elo de crise na construção e zoneamento

REGIAO

- 04:40



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A crise no setor da construção civil em São José dos Campos, que desempregou mais de 10 mil trabalhadores na cidade, não tem relação com a Lei de Zoneamento. Essa tese é defendida pelo prefeito Felicio Ramuth (PSDB), que culpa a retração nacional da economia para os problemas enfrentados pelo segmento. O discurso vai na contramão dos argumentos apresentados pelos empresários do ramo. Para líderes do setor, a atual legislação, aprovada em agosto de 2010, é a grande responsável pelo desemprego e a falta de novos empreendimentos. PÁG. 3