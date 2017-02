Pinheirinho teve custo de R$ 350 milhões, acusa oposição

REGIAO

Cálculo foi levantado pela bancada oposicionista em São José; Balieiro critica programa habitacional

Redação

Cinco anos após a desocupação do Pinheirinho, terreno ocupado por famílias sem-teto na região sul de São José, o custo para cuidar das pessoas desalojadas e construir o novo residencial beira R$ 350 milhões.

O valor inclui os principais gastos que município, Estado e União tiveram com as 1.461 famílias que ganharam uma nova residência após serem retiradas da ocupação, por ordem judicial.

Na época, o governo federal negociava com lideranças da ocupação uma forma de regularizar a área. A proprietária do terreno, a massa falida da Selecta Comércio e Indústria, possui débitos em torno de R$ 100 milhões, valor incluso no Pinheirinho.

Segundo o vereador Wagner Balieiro (PT), que levantou os custos da desocupação, a regularização da área tornaria o processo muito menos oneroso. "Analisando o custo da desocupação sem uma política habitacional para resolver a situação dos ex-moradores do Pinheirinho, é possível verificar incoerências", apontou o vereador.

Governo. Balieiro critica os dois governos do PSDB em São José, dos ex-prefeitos Emanuel Fernandes e Eduardo Cury. O primeiro estava à frente da prefeitura quando o terreno foi invadido. E o segundo na época da desocupação. "Se o PSDB tivesse um programa habitacional de fato, isso tudo não teria ocorrido", afirmou Balieiro.

Nas contas do vereador, que levantou dados no Portal da Transparência da Prefeitura de São José, além de notas fiscais, contratos e ações judiciais, foram gastos quase R$ 70 milhões com os ex-moradores do Pinheirinho desde a desocupação, no início de 2012, até o final do mandato do prefeito Carlinhos Almeida (PT), que entregou o novo residencial.

"Quando se considera o valor dos débitos com impostos no terreno, não quitados até hoje, o custo salta para R$ 171,5 milhões", disse Balieiro.

Obra. A conta aumenta com o custo da construção do novo residencial, batizado de Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste de São José. A obra custou R$ 169,7 milhões, sendo R$ 134,3 milhões da União e R$ 35,4 milhões do Estado.

Juvenil rebate e ironiza critica petista

O vereador e vice-presidente do PSDB em São José, Juvenil Silvério, desqualificou as críticas do petista Wagner Balieiro com relação ao Pinheirinho e foi irônico com o petista. Para ele, o vereador da oposição, assim como o PT, usam de "matemágica" para "criar problemas sobre o assunto".

Juvenil disse que a desocupação do Pinheirinho ocorreu após uma ordem judicial, da qual a prefeitura não tinha envolvimento direto. "O dono do terreno entrou na Justiça e conseguiu a decisão. Não caberia ao PSDB interromper", disse.

Sobre os custos da desocupação, ele disse que a Prefeitura de São José fez o que cabia a ela para ajudar os moradores da ex-ocupação, em situação de vulnerabilidade social. "O PT critica o que fizemos, mas entregou o novo residencial faltando infraestrutura e com 200 famílias a menos do que deveria atender", disse Juvenil Silvério.

Procurado, Eduardo Cury não comentou. Emanuel Fernandes e Carlinhos Almeida não foram localizados.