Petistas e tucanos se dividem sobre 'herança' petista no Vale

REGIAO

- 08:28

São José dos Campos



A coordenadora do PT na região, Rose Gaspar, afirmou ontem que o afastamento definitivo de Dilma Rousseff vai provocar danos na RMVale, principalmente na área social. "Haverá cortes no Programa Mais Médicos e no ProUni e retirada de direitos trabalhistas. Gostaria que a grande mídia repercutisse a opinião da imprensa internacional sobre esse golpe", afirmou Rose.



Tucanos da região, porém, apostam que a posse definitiva de Michel Temer vai desanuviar o ambiente de crise. "O país está jogado às traças. Espero que Temer tire a lição do ex-governador Mário Covas (PSDB) e não gaste um centavo a mais do que tem. Que haja austeridade", opinou o coordenador do PSDB, Francisco de Assis Vieira, Chesco.



Empresários. O setor empresarial comemorou a mudança no Palácio do Planalto. "Os empresários já estão sentindo melhora desde o afastamento de Dilma. Deu ânimo e os empresários passaram a acreditar no próprio negócio. Mas o país depende de cortes severos na economia", disse o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Almir Fernandes.



O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, prevê um futuro ruim. "O Temer se propõe a continuar a reforma trabalhista que a Dilma queria fazer. É prejudicial para os trabalhadores."