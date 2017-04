Peça com Jesus 'trans' gera onda de polêmica

REGIAO

TAUBATÉ

A cidade de Taubaté é palco de uma polêmica, literalmente. No fim de semana,um grupo de religiosos se reuniu para protestar contra a peça 'O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu', apresentada na noite de sexta-feira no Sesc, encerrando a programação da mostra Gênero e Sexualidade. Na peça, Jesus é representado pela atriz, professora e ativista transexual Renata Carvalho. O espetáculo, dirigido por Natalia Mallo, mostra Jesus no tempo presente, na pele de uma mulher trans-gênero, buscando a construção de uma sociedade mais justa e tolerante. PÁG.7