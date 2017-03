Passe Livre faz protesto nesta quinta contra o reajuste

REGIAO

São José dos Campos



O Movimento Passe Livre programou para esta quinta-feira (2), às 17h, na praça Afonso Pena, um protesto contra o possível aumento da tarifa do transporte público de São José dos Campos.



Até a noite de quarta-feira (1), 378 pessoas haviam confirmado participação no ato, por meio da página do Passe Livre no Facebook.

Há duas semanas, o governo Felicio Ramuth (PSDB) recebeu um pedido de reajuste dos atuais R$ 3,80 para até R$ 4,97, feito pelas empresas Saens Peña, Expresso Maringá e CS Brasil, concessionárias do serviço na cidade. O aumento está em estudo pela Secretaria de Mobilidade Urbana.



O evento, chamado de 'Grande ato contra o aumento da tarifa', promete percorrer as principais ruas e avenidas da região central.



"Os barões do transporte pedem o aumento da tarifa do transporte público e tudo indica que Felicio Ramuth, prefeito, numa parceria que já acontece há anos entre empresas e Estado, que não se importam com milhares de pessoas que já são excluídas da vida na cidade por não terem o dinheiro da tarifa, pode anunciar o aumento a qualquer momento", diz a descrição do evento.



Histórico. No ano passado, o Passe Livre realizou uma manifestação que reuniu 150 pessoas em passeata pelas principais ruas da cidade.À época, a passagem foi de R$ 3,40 para R$ 3,80.