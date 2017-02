Passe Livre ameaça 'fogo na catraca' no Vale

REGIAO

- 04:36



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O Movimento Passe Livre agendou um ato para protestar contra o possível aumento das tarifas de ônibus em São José. A manifestação foi marcada para a próxima quinta-feira, dia 2, na praça Afonso Pena. Na semana passada, a prefeitura recebeu um pedido de reajuste dos atuais R$ 3,80 para até R$ 4,97, feito pelas empresas Saens Peña, Expresso Maringá e CS Brasil, operadoras do serviço de transporte público no município. O aumento está em estudo pelo governo Felicio Ramuth (PSDB). O evento foi divulgado no Facebook. Intitulado de 'Grande ato contra o aumento da tarifa', a foto de ilustração é a de um ônibus queimado. O grupo ainda fala em 'tomar as ruas contra o aumento da tarifa' e que 'se espera pressão das ruas é o que terá'. Termos como 'rebelião geral' e 'fogo nas catracas' também foram usados nas postagens. Questionada, a prefeitura informou que ainda não existe uma definição sobre a tarifa. PÁG.6