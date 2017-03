'Parquinho de Ouro': oposição denuncia o sobrepreço ao MPF

REGIAO

09:15

Vereadora Loreny pede que MPF apure suposto superfaturamento de até 413% em compra com recurso do governo federal



Redação

Taubaté



A denúncia de superfaturamento na aquisição de brinquedos para playground pela Prefeitura de Taubaté, no caso chamado de 'Parquinho de Ouro', foi encaminhada ao Ministério Público Federal pela oposição ao prefeito Ortiz Junior (PSDB).



O ofício foi protocolado nessa quarta-feira pela vereadora Loreny (PPS). Na representação, a parlamentar traz novos comparativos de preços para reforçar o indício de superfaturamento na compra.



O documento foi protocolado no MPF pois a aquisição, feita em julho de 2015, contou com R$ 243,7 mil do Ministério do Turismo -- os R$ 41 mil restantes foram da prefeitura, totalizando o valor de R$ 285 mil.



Na denúncia, Loreny afirma que os indícios apontam superfaturamento, com prejuízos ao erário e à moralidade pública, e pede a apuração dos fatos.



Sobrepreço. O contrato para a compra dos brinquedos foi assinado com a empresa Bras-Movel, de Jacareí, e previa a aquisição de itens como muro de escalada, gangorra, playground, balanço e escorregador para três parques municipais: o Horto Municipal, o Parque do Jardim das Nações e o Parque Monteiro Lobato.



Em fevereiro desse ano, um morador cotou na mesma empresa dois dos produtos. O escorregador, adquirido por R$ 5.522, pela prefeitura, foi encontrado por R$ 1.450, o que configura sobrepreço de 280%.



Já a gangorra, que custou R$ 3.042 ao município, foi encontrada a R$ 1.190, superfaturamento de 155%. O fato foi publicado em grupos de discussão no Facebook e levou a prefeitura a abrir uma sindicância para a apuração da denúncia.



MPF. Na denúncia encaminhada ao MPF, Loreny afirma ter encontrado outros exemplos de sobrepreço por meio de pesquisa de produtos semelhantes na internet.



O muro de escalada, composto por uma estrutura de madeira e tanque de areia, foi comprado por R$ 27.250 pela prefeitura, mas um semelhante pode ser adquirido por R$ 10.500 na internet, um sobrepreço de 159%.



Já o playground grande custou R$ 21.041,63, mas é encontrado por até R$ 5.650 (sobrepreço de 272%). O pequeno saiu por R$ 12.180, mas poderia custar até R$ 2.370 (sobrepreço de 413%).



Segundo Loreny, os preços citados no ofício não são nem os menores encontrados na internet. A opção foi por escolher os exemplos que estavam com preços "na média". "Há vários indícios na cidade de má gestão do recurso público, dinheiro mal utilizado, de forma ineficiente ou mal empregado", afirmou.



Governo Ortiz ressalta sindicância para apurar caso



O governo Ortiz Junior não comentou nessa quarta-feira a denúncia apresentada por Loreny ao MPF. A gestão tucana se limitou a repetir o posicionamento emitido na semana passada, quando a administração comentou a abertura de uma sindicância interna para apurar a denúncia de superfaturamento.



"Uma comissão especial foi formada a fim de auditar o procedimento de cotação de preços no certame (Pregão nº 190/2015) e pesquisar os preços praticados em outros municípios e no mercado para a aquisição dos mesmos equipamentos", diz trecho da nota. "A conclusão e possíveis responsabilidades serão divulgadas somente após o término das apurações, em 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias", conclui o comunicado.



A portaria que determinou a abertura da sindicância tem data de 10 de fevereiro. No texto da portaria, Ortiz Junior reconheceu que uma diligência realizada pela Secretaria de Administração e Finanças "apontou divergência entre o preço praticado no mercado, com o preço pago pela municipalidade para os equipamentos" dos parquinhos.