'Parquinho de ouro' faz Ortiz abrir investigação

REGIAO

09:15

Denúncia feita por um grupo de moradores apontou superfaturamento de quase 300% nos brinquedos



Redação

Taubaté



O prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar as denúncias de superfaturamento na compra de brinquedos de playground para três parques municipais.



As denúncias foram feitas por moradores em grupos de discussão no Facebook, e levadas ao conhecimento dos vereadores e do prefeito. Os denunciantes, que pertencem a grupos que atuam na fiscalização do poder público, apontaram superfaturamento de quase 300%.



Na portaria em que determinou a abertura da sindicância, Ortiz cita que diligências feitas por funcionários da própria prefeitura atestaram "divergência" entre o valor que foi pago pelo município e o encontrado no mercado.



A sindicância tem prazo inicial de 60 dias para apurar as possíveis irregularidades e eventuais responsabilidades funcionais.



Entre as orientações de Ortiz à comissão estão auditar o procedimento de cotação de preços da licitação e pesquisar os preços praticados em outros municípios e no mercado.



Parquinho de ouro. O contrato para a compra dos brinquedos foi assinado em julho de 2015 com a empresa Bras-Movel, de Jacareí.



O valor da compra foi de R$ 285 mil, sendo R$ 243,7 mil do Ministério do Turismo e R$ 41 mil da prefeitura, responsável pela contratação. Foram adquiridos brinquedos para três parques municipais: Horto Municipal, Parque do Jardim das Nações e Parque Monteiro Lobato.



Entre os itens previstos no edital estavam muro de escalada, playground, balanço, carrossel, gangorra, cavalinho e escorregador.



Superfaturamento. A dúvida sobre a compra surgiu após a consulta sobre valores pagos pela prefeitura. O grupo de moradores fez pesquisa de preços no mercado e atestou a diferença entre os valores.



O escorregador, por exemplo, adquirido por R$ 5.522, foi encontrado por R$ 1.450 pelos moradores, o que configura sobrepreço de 280%. Já a gangorra, que custou R$ 3.042 ao município, foi encontrada a R$ 1.190, superfaturamento de 155%.



Outros valores chamaram a atenção, como o custo unitário do muro de escalada, que é composto por uma estrutura de madeira e tanque de areia (R$ 27.250). Já cada playground grande custou R$ 21.041,63.



A denúncia foi citada pela vereadora Loreny (PPS) semana passada na Câmara, em audiência pública com secretários do governo Ortiz. "Se a gente liga na empresa [Bras-Movel] para questionar, a gente poderia comprar essa gangorra por R$ 1.500. É o que a própria empresa informa".



Diligência da prefeitura já confirmou a 'divergência'



Na portaria em que determinou a abertura da sindicância, Ortiz Junior reconheceu que uma diligência realizada pela Secretaria de Administração e Finanças "apontou divergência entre o preço praticado no mercado, com o preço pago pela municipalidade para os equipamentos".



Questionado pela reportagem, o governo tucano não informou quais foram os preços encontrados pela diligência no mercado.



"Uma comissão foi formada para conduzir o processo de sindicância para apurar eventuais irregularidades na aquisição de playgrounds. A conclusão e possíveis responsabilidades serão divulgadas somente após o término das apurações", informou, em nota.



Na audiência realizada semana passada na Câmara, ao ser questionado pela vereadora Loreny, o secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, disse desconhecer a denúncia, mas prometeu que o suposto superfaturamento será investigado.



"Vou apurar com rigor e, se tiver alguma coisa de irregular, a gente vai tomar as medidas cabíveis. O dinheiro não é meu, o dinheiro é da população", afirmou.