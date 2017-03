Parque com sobrepreço deve gerar ação judicial em Taubaté

REGIAO

Se superfaturamento for confirmado, gestão Ortiz vai à Justiça pedir ressarcimento de gasto a mais



Caso fique comprovado o superfaturamento na aquisição de brinquedos de playground por parte da Prefeitura de Taubaté, no caso que ficou conhecido como 'Parquinho de Ouro', o governo Ortiz Junior (PSDB) irá mover uma ação judicial contra a empresa Bras-Móvel para solicitar ressarcimento desses valores.



A afirmação foi feita pelo secretário de Negócios Jurídicos, Jean Soldi, que disse que eventual irregularidade também pode levar à punição dos responsáveis. "Em comprovado o sobrepreço, nós iremos ingressar judicialmente contra a empresa para pedir os ressarcimentos desses valores, e também apurar eventual responsabilidade funcional de algum servidor ou de qualquer agente político que tenha levado a esse equívoco", disse Soldi, em entrevista para a TV Band Vale.



A compra, efetuada em julho de 2015, custou R$ 285 mil, sendo R$ 243,7 mil do Ministério do Turismo e R$ 41 mil da prefeitura, responsável pela contratação.

O caso é investigado por uma sindicância interna da prefeitura e também já foi denunciado para o Ministério Público Federal.



Datas. Durante a entrevista, o secretário também divulgou a versão do governo tucano sobre o surgimento da denúncia. A narrativa busca minimizar as ações de fiscalização realizadas por moradores e também pela oposição na Câmara.



O caso só veio à tona no mês de fevereiro, quando um morador detectou a diferença entre o preço pago pela prefeitura e o praticado no mercado, e postou a denúncia em grupos de discussão no Facebook.



Embora Ortiz só tenha determinado a abertura da sindicância depois disso, no dia 10 de fevereiro, Jean Soldi sustenta que a prefeitura já investigava o caso desde o fim de 2016.



"O sistema de auditoria e de controle interno da prefeitura, já em dezembro e início de janeiro, através de seus órgãos de fiscalização e controle interno, detectou suspeitas de sobrepreço nesses equipamentos", alegou o secretário.



Soldi também negou que a denúncia só tenha chegado ao MPF em 8 de março, após representação da vereadora Loreny (PPS). Segundo ele, a própria prefeitura fez essa comunicação, ainda no mês de fevereiro. "Assim que foi aberta a comissão de sindicância, nós fizemos a comunicação ao Ministério Público Federal e também ao Ministério Público Estadual", alegou o secretário.



Bras-Móvel nega o superfaturamento



A Bras-Móvel, que tem sede em Jacareí, nega que o contrato tenha sido superfaturado. Segundo a empresa, a diferença entre os valores cobrados da prefeitura e os praticados no mercado são explicados pela qualidade do produto vendido e também o serviço prestado.



No caso dos produtos, como ficam expostos em área pública e são usados por número maior de pessoas, o material seria diferente. A empresa alegou ainda que para consumidores comuns é vendido o brinquedo em si. No caso da prefeitura, o serviço consistiu também limpeza, cercamento da área, transporte dos produtos e a instalação.



A prefeitura informou que só irá comentar a versão apresentada pela empresa depois do fim da sindicância.



Valores. Os brinquedos para playground foram adquiridos para três parques municipais: o Horto Municipal, o Parque do Jardim das Nações e o Parque Monteiro Lobato. Pesquisas de preço apontaram sobrepreço de até 400% nos valores pagos.