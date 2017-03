Palco da 'Praça da Eletro' será reformado

REGIAO

A Prefeitura de Taubaté deve investir R$ 220,8 mil para reformar a Praça Monsenhor Silva Barros, que fica na região central, e é conhecida como Praça do Fórum ou Praça da Eletro.



A empresa que ficará responsável pelo serviço vai ser definida por meio de tomada de preços. As propostas podem ser apresentadas até o dia 10 de março.



Vencerá a licitação a empresa que oferecer o menor valor global pelos serviços a serem contratados. O edital prevê que a reforma seja executada em prazo máximo de seis meses.



Reforma. O edital prevê realização de serviços na região da praça em que há um palco. Nesse palco, por exemplo, será feita recomposição do gradil de ferro e do corrimão, da impermeabilização, reconstrução do piso em granilite, instalação de telhas, aplicação de fundo antioxidante e posterior pintura nas estruturas metálicas e instalação de corrimão e de piso antiderrapante na escada.



Na área externa de passeio ao redor do palco, será feita a reposição do piso em pedra portuguesa, na mesma cor dos pedras existentes no local.



Também estão previstos serviços no subsolo do palco, como chapisco e reboco (impermeabilizantes) para a parede e o teto do hall, das salas e banheiros, substituição dos azulejos dos banheiros, troca do piso existente por um de alta resistência, substituição de portas, dobradiças, fechaduras, batentes, guarnições e pintura das salas e banheiros, além da troca de todos os vidros das janelas desse espaço.