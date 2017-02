Ortiz sabia de obras da Valle Sul, diz documento tido como prova pelo MP

REGIAO

Em dezembro de 2014, em reunião no gabinete de Ortiz, a empresa teria oficializado a realização de obras solicitadas pelo prefeito, diz documento



Um termo de compromisso firmado entre a Prefeitura de Taubaté e a Valle Sul é mais uma prova apresentada pelo Ministério Público à Justiça no processo em que a Promotoria denunciou o prefeito Ortiz Junior (PSDB) e a empresa pela prática de improbidade administrativa.

No documento, os representantes da construtora se comprometem a realizar diversas obras de infraestrutura no Distrito Industrial do Piracangaguá 2, bairro onde ficava a área doada em 2012 e o segundo terreno, pleiteado pela empresa. As obras incluiam serviços como terraplenagem e a abertura de vias.

O documento é assinado pelos representantes da empresa e por Ortiz, e tem a inscrição "gabinete do prefeito" ao lado da data de 17 de dezembro -- o ano consta erroneamente como 2015, mas a reunião ocorreu em 2014.

Prova. Para o MP, o documento comprova duas irregularidades cometidas pelo prefeito: exigir as contrapartidas onerosas da Valle Sul (a realização de obras) e exigir a cessão de uma parte da primeira área doada, o que configura alienação, o que é vedado na legislação municipal -- a via seria aberta justamente em trecho da primeira área, doada em 2012.

Essas medidas teriam sido as contrapartidas exigidas pelo prefeito para doar a segunda área à empresa -- o tucano também teria solicitado que a Valle Sul patrocinasse a equipe de vôlei da cidade, o que foi aceito.

Além disso, o termo de compromisso comprova a realização de reunião entre representantes da empresa e o prefeito no dia 17 de dezembro daquele ano. Nessa reunião, Ortiz teria autorizado verbalmente que a Valle Sul iniciasse a obra na segunda área, cuja doação ainda não havia sido aprovada no Legislativo -- essa é outra irregularidade atribuída ao tucano no processo.

O MP também cita que nesse documento está prevista a fiscalização da obra pelas secretarias de Obras e de Mobilidade Urbana. Portanto, Ortiz não poderia, na análise da Promotoria, sustentar que só tomou conhecimento da obra irregular em setembro de 2015, quando o caso veio à tona.

Outro lado. Ouvido pelo MP em 25 de agosto de 2016, Fernando Henrique Salvador, proprietário da Valle Sul, confirmou que as tratativas transcorreram dessa forma.

Em defesa preliminar juntada ao processo no último dia 10, a prefeitura negou qualquer irregularidade no processo de doação de área. O município ignorou, na peça, os documentos que foram apresentados pela Promotoria.