Ortiz sabia das obras, cita documento

Um termo de compromisso firmado entre a Prefeitura de Taubaté e a Valle Sul é mais uma prova apresentada pelo Ministério Público à Justiça no processo em que a Promotoria denunciou o prefeito Ortiz Junior (PSDB) e a empresa pela prática de improbidade administrativa. No documento, os representantes da construtora se comprometem a realizar diversas obras de infraestrutura no Distrito Industrial do Piracangaguá 2, bairro onde ficava a área doada em 2012 e o segundo terreno, pleiteado pela empresa.As obras incluiam serviços como terraplenagem e a abertura de vias. O documento é assinado por representantes da empresa e por Ortiz, e tem a inscrição "gabinete do prefeito" ao lado da data de 17 de dezembro. A reunião foi em 2014. PÁG.4