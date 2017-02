Ortiz quer doar área ocupada pela Valle Sul a outra empresa

REGIAO

- 11:30

Taubaté



Ocupado de forma irregular pela Valle Sul após autorização verbal do prefeito Ortiz Junior (PSDB), o terreno de 20 mil m² no distrito industrial do Piracangaguá 2 deve ser usado pelo governo tucano para atrair novas empresas para Taubaté.



Pelo menos foi essa a alegação feita pela prefeitura à Vara da Fazenda Pública para pedir que uma liminar pleiteada pelo Ministério Público seja negada.



No pedido de antecipação de tutela, o MP solicitou que a área permaneça 'congelada' até o fim do processo em que Ortiz e a empresa foram denunciados por improbidade administrativa.



A Promotoria sustenta que, como a Valle Sul realizou benfeitorias na área, embora seja de propriedade do município, a prefeitura poderá ser condenada posteriormente a indenizar a empresa.



Nesse caso, o MP sustenta que o valor de eventual indenização pode ser superior ao do terreno (R$ 858 mil).



Em meio às negociações para obter a área, a empresa realizou serviços de terraplenagem no terreno e em áreas adjacentes, além de abrir uma via naquela região.



As contrapartidas teriam sido exigidas pelo prefeito. Por serem onerosas à empresa, isso configura uma irregularidade, segundo a ação do Ministério Público.



Doação. Na defesa preliminar que foi enviada à Justiça ainda em janeiro, a prefeitura alega que, se a liminar prosperar, o município pode ter "alto prejuízo", já que ficará impedido de usar a área até a decisão final, o que deve demorar anos.



A prefeitura cita que o país vive uma das crises econômicas "mais graves" da história e que "é certo que nesse lapso temporal [da duração do processo] poderiam ser desenvolvidos projetos neste ou nos próximos anos para atração de novos empreendimentos que venham gerar empregos e arrecadação de impostos".



A reportagem questionou a prefeitura se já existe alguma empresa interessada no terreno, mas não obteve resposta.



O governo tucano também não respondeu por que o projeto que prevê a doação da área à Valle Sul ainda não foi retirado da Câmara.





Ação terá audiência em março



Antes de analisar o pedido de liminar, a Justiça decidiu realizar uma audiência pública, como tentativa de conciliação.



A reunião será no dia 9 de março e deverá ter a presença de representantes do MP, da prefeitura e da empresa.



Caso a conciliação ocorra e o terreno seja liberado, outro problema surgirá: a desocupação da área.



Atualmente, o terreno está cercado e possui mais de 100 pilares de sustentação, que foram implantados pela empresa a partir da autorização verbal dada pelo prefeito em dezembro de 2014.



Essa autorização, citada em documentos internos da prefeitura, é outra das irregularidades que teriam sido cometidas pelo prefeito, segundo a ação que foi protocolada pelo Ministério Público no dia 1º de dezembro de 2016.