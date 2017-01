Ortiz faz ofensiva contra camelôs ilegais no centro

REGIAO

Além de inagurar Centro Pop, governo promete reforçar a fiscalização e zerar ambulantes irregulares



TAUBATÉ

Com a inauguração do novo shopping popular, apelidado pelo governo Ortiz Junior (PSDB) de 'Centro Pop', a prefeitura promete intensificar a fiscalização de ambulantes ilegais no centro. O novo camelódromo deve ser inaugurado no próximo mês, antes do Carnaval, com um atraso de mais de dois anos. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, a inauguração trará uma fiscalização mais intensa contra vendedores ilegais. "Vamos intensificar a fiscalização aqui dentro do próprio espaço e também nas ruas, ter um trabalho mais forte para não ter mais ambulantes na área central", disse o secretário. Ele também afirmou que o governo estuda uma lei para 'congelar' o número de camelôs ilegais. PÁG. 7