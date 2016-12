Ortiz é alvo de denúncia do MP no caso Valle Sul

REGIAO

- 03:32

Tucano teria autorizado posse de área pública e feito exigências irregulares para doar terreno à empresa



TAUBATÉ

O prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), foi denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa no caso Valle Sul. Segundo a denúncia, apresentada à Vara da Fazenda Pública de Taubaté no dia 1º de dezembro, o tucano violou os deveres de honestidade e de legalidade. A Valle Sul também foi denunciada. Caso a ação seja julgada procedente, Ortiz pode ser condenado ao ressarcimento integral do dano, avaliado em R$ 858 mil, à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por até oito anos e ao pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano ou cem vezes o valor de seu salário. Para o MP, a conduta de Ortiz caracterizou uma série de irregularidades. Tucano diz que vai esclarecer o caso na Justiça. PÁG. 4