Ortiz autorizou pagamento de licença-prêmio para madrasta

Embora tucano tenha afirmado desconhecer o caso, o pagamento da licença-prêmio só é feito após assinatura do prefeito

Embora o prefeito Ortiz Junior (PSDB) tenha afirmado que desconhecia o pagamento da licença-prêmio de sua madrasta, o depósito na conta de Odila Sanches, no último dia útil de fevereiro, só ocorreu depois de autorização do tucano.

A informação foi confirmada pela reportagem com base na estrutura administrativa da Prefeitura de Taubaté e nos procedimentos que antecedem o pagamento da licença-prêmio.

A lista dos servidores que irão a licença-prêmio no mês é definida pelo setor de Recursos Humanos, que é vinculado à Secretaria de Administração e Finanças, comandada por Odila. Na sequência, a relação é avalizada pela própria secretária de Finanças.

No entanto, o passo final é dado pelo prefeito. Na estrutura do Palácio do Bom Conselho, ele é o único ordenador de despesas. Ou seja, a relação de servidores é enviada ao prefeito e ele assina, uma a uma, as autorizações de pagamento.

Isso quer dizer que em fevereiro Ortiz recebeu o processo de pagamento da licença-prêmio de sua madrasta, e assinou a autorização.

Fura fila. Enquanto 1.308 servidores que protocolaram pedidos entre 2010 e 2016 ainda aguardam o pagamento da licença-prêmio, Odila fez a sua solicitação em janeiro de 2017 e já recebeu o valor no último dia útil de fevereiro.

Com isso, em fevereiro, a madrasta do prefeito recebeu salário bruto de R$ 78,3 mil, e líquido de R$ 69,1 mil. Em janeiro, por exemplo, o bruto havia sido de R$ 19,5 mil, e o líquido de R$ 10,4 mil.

Dos 1.308 servidores 'furados' por Odila, seis esperam desde 2010; cinco desde 2011 e cinco desde 2012; desde 2013 são 13 na fila; 109 desde 2014, 502 desde 2015; e 668 funcionários aguardam desde 2016.

Outro lado. A reportagem indagou o prefeito sobre o fato de afirmar que desconhecia o pagamento da licença-prêmio, embora tenha assinado a sua autorização, mas não recebeu resposta nessa terça-feira.

Em nota divulgada na segunda, antes do questionamento, o tucano havia alegado que "o pagamento de licenças-prêmio aos servidores da Prefeitura de Taubaté é de competência e responsabilidade exclusivas da Secretaria de Administração e Finanças", e que "desconhecia a concessão do referido benefício à secretária de Administração e Finanças".

O pagamento à secretária foi revelado pelo jornal na semana passada. Nessa segunda-feira, após repercussão negativa do fato e horas antes de votação de projeto sobre o tema na Câmara, o prefeito reconheceu que Odila havia furado a fila e anunciou que ela devolverá o valor para o município -- a data e a forma de devolução não foram divulgadas. A madrasta de Ortiz não recebeu nenhuma punição.