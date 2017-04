Oposição pede que MP apure irregularidades no 'caso Odila'

REGIAO

Em ofício ao Ministério Público, vereadora Loreny apontou irregularidades como improbidade administrativa e nepotismo

Redação

Taubaté

A oposição ao governo Ortiz Junior (PSDB) protocolou ofício para solicitar que o Ministério Público adote medidas cabíveis sobre o fato da madrasta do prefeito Ortiz Junior (PSDB) ter furado a fila de pagamento de licença-prêmio. O documento foi protocolado nessa segunda-feira pela vereadora Loreny (PPS).

No ofício, a parlamentar aponta três supostas irregularidades no caso: o fato da fila ter sido furada; nepotismo, por Odila Sanches ser esposa do pai do prefeito, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz (PSDB); e irregularidade no recebimento da licença-prêmio, alegando que ela não teria direito, por não ser servidora efetiva.

Esse ofício deve ser analisado pela Promotoria do Patrimônio Público em um prazo de até 30 dias.

Ofício. No documento enviado ao MP, Loreny argumenta que o fato de Odila ter furado pelo menos 1.308 servidores na fila de pagamento da licença-prêmio fere os princípios da moralidade administrativa, legalidade e da impessoalidade, o que caracteriza improbidade administrativa.

Segundo a vereadora, a improbidade teria sido cometida por Odila Sanches, que é diretora de Finanças e define quem receberá a licença-prêmio, e por Ortiz Junior, que é responsável por autorizar o pagamento a cada servidor.

Loreny também argumenta que, por ser madrasta de Ortiz, Odila não poderia ter sido nomeada diretora, que é um cargo administrativo. Parentes só podem ser nomeados para cargos políticos. Ou seja, ela poderia ser apenas secretária municipal.

"Há possibilidade de ocorrência em nepotismo, pois ela é parente em primeiro grau", disse a vereadora, na tribuna.

A vereadora alega ainda que Odila não teria direito a receber a licença-prêmio. A parlamentar argumenta que a madrasta do prefeito não é servidora efetiva, pois ingressou na prefeitura em 1987 por meio de processo seletivo.

Loreny alega que a Constituição Federal, de 1988, só deu estabilidade para quem havia ingressado no poder público cinco anos antes, o que não foi o caso de Odila.

Cita ainda que uma lei municipal de 1990 tentou dar estabilidade aos servidores da prefeitura que haviam entrado na administração até então, mas o trecho foi considerado inconstitucional pela Justiça.

Outro lado. Os argumentos citados no ofício já foram tema de reportagens do jornal nas últimas duas semanas. Nesse período, o governo Ortiz não se posicionou sobre questões como a improbidade administrativa e o nepotismo.

A única medida adotada pela prefeitura até agora foi reconhecer o erro de Odila ao furar a fila e anunciar que o valor será devolvido ao município.

Aliados tentam 'descolar' Ortiz

A base aliada de Ortiz Junior adotou uma estratégia para tentar desvincular o prefeito do impacto negativo da entrevista de seu pai, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, que foi publicada nesse fim de semana no jornal.

Os vereadores governistas fizeram críticas ao fato de o ex-prefeito ter se referido aos servidores da prefeitura como "vagabundos", mas disseram que essa não seria a opinião do prefeito. "É a fala isolada de um cidadão, que não faz parte do governo", disse o vereador Douglas Carbonne (PCdoB), o líder do prefeito na Câmara.

Prova dessa estratégia foi a votação das duas moções de repúdio ao ex-prefeito. A apresentada pela base governista, que adotava tom mais ameno e poupava o prefeito de críticas, foi aprovada por unanimidade. Já a outra, apresentada pela oposição e que adotava tom mais crítico e citava Ortiz Junior, acabou rejeitada por não atingir a maioria dos votos.

Votação de proposta é adiada

Pela segunda semana consecutiva, a Câmara de Taubaté adiou a votação do projeto que prevê o pagamento de licença-prêmio para os funcionários da prefeitura passe a ser feito em ordem cronológica e com transparência.

O motivo do adiamento foi o mesmo: solicitação de prazo pela Comissão de Justiça para analisar texto de emenda. O prazo para a análise da emenda é de dez dias, mas a tendência é que o projeto volte à pauta na próxima sessão.

Apresentado no dia 13 de fevereiro, o texto teve a sua tramitação acelerada após o jornal revelar o caso Odila. São necessários 10 votos para a aprovação do texto, que é de autoria do vereador Guará Filho (PR), presidente do Sindicato dos Servidores.

Segundo o projeto, a lista de funcionários que pediram pagamento da licença-prêmio será divulgada no Portal do Servidor, citando nome e matrícula, número do pedido, data de protocolo e o período aquisitivo.