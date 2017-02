Operação da PM aborda 2,7 mil pessoas por dia na RMVale

REGIAO

- 10:00

Apenas nos três primeiros dias da Operação Carnaval, 8.075 pessoas foram abordadas pelos policiais



Daniela Santos e Danilo Alvim

São José dos Campos



Somente nos três primeiros dias da Operação Carnaval, realizada pela Polícia Militar nos 39 municípios da região, 8.075 pessoas foram abordadas, o que representa quase 2.700 por dia.



A operação foi iniciada na última sexta-feira e seguirá até 13h dessa quarta-feira. O principal foco da operação é fiscalizar os motoristas que combinam álcool e direção, principalmente neste período de festas, e também aqueles que estão em situação irregular, como problemas na habilitação.



Desde o última sexta, 326 condutores foram autuados e 32 pessoas foram vítimas de acidentes no trânsito na região, segundo a PM.



"O que dá mais problema no Carnaval é o abuso do álcool. Estamos fazendo bloqueios nas ruas para fiscalizar os condutores. Vamos estar de olho em tudo", explicou o capitão da Polícia Militar Arlindo Junior.



Além das abordagens feitas na operação, mais 1.336 ocorrências foram atendidas desde a última sexta-feira, que resultaram na prisão de 45 pessoas. Já o 190, que atende emergências, recebeu 19.300 chamados.



Na semana que antecedeu a folia, foram feitas ações em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e também órgãos municipais.



Efetivo. Segundo a Polícia Militar, 3.500 homens participaram da operação na região. Esse ano, a ação tem uma diferença em relação aos carnavais passados, quando grande parte do efetivo era destacado para São Luiz do Paraitinga, que recebia dezenas de milhares de foliões por dia.

Sem a festa luizense esse ano, o efetivo foi distribuído pela região. "Ao invés da gente concentrar o policiamento no carnaval de São Luiz, vamos aumentar o direcionamento do efetivo em outras cidades", explicou Arlindo Junior.



O Litoral Norte, por exemplo, conta com 431 policiais desde o dia 13 desse mês.



Volta do feriado lota estradas nesta terça



A expectativa da Polícia Rodoviária Estadual é de fluxo intenso de veículos nas principais rodovias que cortam a região nesta terça-feira, na volta do Carnaval.



A Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos ao Litoral Norte, deve ficar movimentada hoje, principalmente entre 10h e meia noite. "É muito carro pra subir em um dia só. A previsão é que hoje seja o pico. Das 10h à meia noite para tudo", disse o tenente da PRE, Antônio Valdemir Monteiro.



O movimento mais intenso deve ser registrado na rodovia Carvalho Pinto, onde eram esperados 140 mil veículos neste Carnaval. A previsão também é de movimento intenso em outras rodovias, como a Floriano Rodrigues Pinheiro, que esperava 45.000 veículos, e a Oswaldo Cruz (38.200 veículos).



A PRE conta com 196 policiais miliares rodoviários e 48 viaturas para a operação desse Carnaval. A fiscalização é feita com radares de velocidade e com bafômetros.