Obra de reforma do PSM fica para março, diz Ortiz

REGIAO

- 03:31

Prevista para ser concluída em nove meses, reforma deverá ser entregue após 30 meses de trabalho



TAUBATÉ

A reforma do PSM (Pronto Socorro Municipal) de Taubaté, que já se arrasta há 27 meses, deve ser concluída em 15 de março de 2017. A afirmação foi feita pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB) durante a entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Helena, que sofreu atraso de 18 meses -- o evento foi realizado no dia 15 de dezembro. Caso essa nova previsão se concretize, a obra do PSM vai ser entregue após 30 meses de execução, embora tenha sido programada inicialmente para ser realizada em nove meses. A prefeitura tem sustentado que o atraso na obra foi motivado pelo fato da unidade ter mantido o atendimento nesse período, o que levou a reforma a ser dividida em etapas. A reforma começou a ser discutida ainda em 2008, na gestão Peixoto. PÁG.4