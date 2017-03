Obra da Via Oeste atrasa 6 meses e encarece R$ 1,6 milhão

REGIAO

- 11:15

Aditamento no contrato, que é executado pela Urbam, foi assinado pela administração Felicio Ramuth



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



A obra de prolongamento da Via Oeste, em São José dos Campos, vai atrasar e ficar 11,4% mais cara que a previsão inicial.



O governo Felicio Ramuth (PSDB) aditou em R$1,6 milhão o contrato com a Urbam (Urbanizadora Municipal S/A), responsável pela execução do projeto de ligação entre os bairros Jardim das Indústrias e Limoeiro. O prazo de entrega da obra também foi estendido em seis meses.



O atraso, segundo a Prefeitura de São José, foi motivado por deslizamentos de taludes, drenagens que precisam ser refeitas e falta de pagamento à Urbam. O prolongamento da Via Oeste, iniciado em outubro de 2015, deveria ter sido concluído 12 meses depois.



O contrato, porém, foi aditado por mais seis meses no fim do governo Carlinhos Almeida (PT). O motivo seriam as chuvas. Na ocasião, não houve alteração no valor da obra (R$14 milhões).



Segunda vez. Com o novo aditamento de seis meses, publicado na última sexta-feira, a obra custará aos cofres públicos R$ 15,6 milhões (11,4% mais cara) e será entregue com um ano de atraso. Dos 12 meses previstos inicialmente, para 24.



Após a conclusão, os motoristas vão ganhar mais dois quilômetros de via até a rua Corifeu de Azevedo Marques, próximo ao bairro Limoeiro. A nova pista seguirá o modelo do trecho anterior, com 10,50 metros de largura em duas faixas, calçadas, com iluminação e ciclovia.



Desafogar o tráfego de veículos que atualmente ocorre nos bairros é outro objetivo do projeto de prolongamento.



O secretário de Gestão Habitacional e Obras, José Turano, já havia tratado do tema no mês passado.



Segundo Turano, a execução da intervenção viária apresentava diversos entraves.

"A Via Oeste, pelo abandono da obra, pelas invasões que teremos que tirar, pelos problemas que a chuva ocasionou e problemas ambientais, vai exigir correções em defeitos que encontramos da gestão anterior", afirmou.



O prolongamento da via chegou a ser visitado por uma comitiva de vereadores e secretários da prefeitura há cerca de um mês. O grupo, dentro de um micro-ônibus, vistoriou as atividades no local.



Outro lado. A Prefeitura de São José, por meio de nota, informou que "a obra foi aditada em prazo e valor em função de fatores como: deslizamentos de taludes, drenagens que precisam ser refeitas e falta de pagamento à Urbam, empresa que está realizando a obra".



"A empresa estava com pagamento atrasado pela prefeitura desde novembro de 2016. Até o momento, foram executadas 50% das obras. A previsão é de que ela seja concluída até o final deste ano", concluiu a administração.