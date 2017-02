Número de tablets em condição de uso definirá rumo de Escola Interativa

REGIAO

- 11:00

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O rumo do projeto Escola Interativa, vitrine do governo Carlinhos Almeida (PT ) na área de educação, depende do levantamento que a Prefeitura de São José dos Campos começou a preparar sobre o número de tablets em condição de uso.



A secretária de Educação, Cristine de Angelis Pinto, determinou às diretoras das escolas da rede que entreguem um relatório com o número de aparelhos adequados para uso em sala de aula. O levantamento será concluído na terça-feira.



Além dos tablets, a gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida adquiriu projetores interativos, notebooks, servidores e sistema wi-fi por mais de R$ 70 milhões.



"As escolas estão levantando a quantidade de equipamentos funcionando em cada unidade escolar. A partir daí, nós vamos desenvolver o trabalho que vai ser feito em cada escola sobre como utilizar esse material, para que ele não venha a ser quebrado", afirmou Cristine à TV Câmara São José.



Quebrados. Na primeira semana de governo, em um pente-fino feito pela equipe de Felicio no almoxarifado da prefeitura, foram encontrados 3.300 tablets danificados.

Somente com a compra de 20 mil unidades, a gestão anterior investiu R$ 13,7 milhões.



Entre 2014 e 2015, alunos do 6º ao 9º ano da rede municipal receberam os aparelhos, com direito de levar para casa.



No ano passado, entretanto, os equipamentos passaram a ser usados apenas em sala de aula, após a constatação que alguns estudantes esqueciam os tablets em casa ou utilizavam a ferramenta tecnológica de maneira inadequada.



Já os notebooks foram entregues aos professores da rede municipal em 2014. No começo de 2015, os agentes educadores também ganharam o aparelho.



Banheiro. O armazenamento precário dos tablets da prefeitura também foi apontado em relatório preliminar do TCE (Tribunal de Contas do Estado) no ano passado.



A auditoria, feita por três agentes de fiscalização, revelou a existência de microcomputadores armazenados no banheiro dos professores da escola Maria de Melo, no Parque Industrial, na região sul. Também apontou a "falta de planejamento" na aquisição.



À época, o então secretário de Educação Luiz Carlos de Lima disse que os problemas eram pontuais e já haviam sido solucionados.





PT defende continuidade do programa



O secretário de Educação no governo petista, Luiz Carlos de Lima, disse recentemente que "o tablet é elemento secundário no programa, cujo cerne é trazer a sala de aula para o século da informação, com recursos digitais, como as lousas interativas que se mostraram de altíssima eficiência, desenvolver a capacidade criativa dos alunos e garantir a atualização dos professores", afirmou.



"O governo Carlinhos Almeida investiu em parcerias com instituições como o ITA".



Crítica. A bancada do PT na Câmara aponta que 3.300 tablets quebrados, em um universo de 20 mil, é normal após três anos de uso. "O que não podemos perder é o projeto da Escola Interativa, que é muito maior que a simples distribuição de tablet", afirmou o líder do PT, Wagner Balieiro.



Das escolas da rede, somente em 17 delas todos os alunos receberam tablets. Nas demais, foram entregues entre 35 e 100 equipamentos para uso na própria escola.