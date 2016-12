Número de assaltos bate recorde histórico no Vale

REGIAO

- 03:32

Taxa de roubos na RMVale em 2016 é a maior já registrada pela estatística oficial do governo paulista



TAUBATÉ

O ano nem acabou, porém já é certo afirmar que 2016 não deixará nenhuma saudade. Pelo menos na segurança pública. Mesmo não contando os dados de dezembro, só com os índices de janeiro até novembro, o ano já registra o recorde histórico no número de roubos na área do Vale do Paraíba, de acordo com a estatística oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP. Nos assaltos, entre janeiro e novembro de 2016, o Vale registrou 11.164 ocorrências -- elevação de 17,78% na comparação com esse mesmo período em 2015 (9.478) e acima de todo o ano passado (10.302). O índice é o maior pelo menos desde 2002, quando o Estado passou a divulgar as estatísticas criminais por regiões. Antes, o recorde tinha sido no ano 2009 (10.747 roubos). PÁG.3