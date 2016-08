Novo Centro provoca mudanças no trânsito a partir deste sábado

REGIAO

- 17:15

São José dos Campos



As obras do Novo Centro vão provocar mudanças viárias a partir deste sábado, na rua Luiz Jacinto, na região central de São José. Para a realização dos trabalhos neste fim de semana, serão necessários ajustes notrânsito. A partir deste sábado até segunda-feira o tráfego na "curva do S" será realizado em faixa única. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.



Também haverá mudanças no transporte público. O ponto de ônibus que fica na altura no número 565 será realocado para o número 519, próximo ao Edifício São Marco. Fiscais do transporte público estarão acompanhando a operação nestas datas.



Obras. Os trabalhos na rua Luiz Jacinto incluem o alargamento da "curva do S", obra que já está em andamento e o recapeamento, que vai partir da Avenida Madre Teresa. Após o termino do recapeamento, terão continuidade os trabalhos para a implantação de faixa para ciclistas na via, que permitirá a ligação por bicicleta da região norte, passando pela orla do Banhado, até a ciclovia da Nove de Julho e da Avenida Borba Gato, possibilitando a ligação com a região oeste da cidade.



O projeto Novo Centro foi desenvolvido alinhado ao Plano de Mobilidade Urbana, que estimula a utilização de transporte coletivo e também de veículos não motorizados, como as bicicletas.