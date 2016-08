Nossa Senhora vai ganhar homenagem no Vaticano

REGIAO

13:00

Xandu Alves

Aparecida



Aparecida pode superar 15 milhões de visitantes em 2017 em razão da comemoração dos 300 anos do encontro da imagem de Maria nas águas do rio Paraíba, por três pescadores, em 1717. O feito deu início à maior devoção popular do país, a de Nossa Senhora Aparecida.



"Maria foi porta de acesso ao conhecimento de Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé. Nossa cultura é cristã e também mariana", disse o cardeal-arcebispo de Aparecida, dom Raimundo Damasceno Assis.



Jardins. O recorde de romeiros é celebrado com novidades no Santuário Nacional, que se prepara para uma possível visita do papa Francisco no ano que vem. Por isso, agora em setembro, Vaticano e Basílica se unirão por meio de obras de arte que serão instaladas em seus respectivos jardins.



Trata-se de um monumento de aço, com 3,42 metros de altura e base de 1,13 metro, que representará os pescadores numa canoa enaltecendo a imagem de Nossa Senhora, retirada do rio. A estatueta da santa é de bronze.



A concepção da obra é do artista sacro Cláudio Pastro, autor do acabamento artístico interno do Santuário Nacional de Aparecida. A produção é do estúdio Progetto Arte Poli, de Verona, na Itália.



Ao todo, o monumento pesa 1,7 tonelada e será inaugurado em 3 de setembro, nos jardins do Vaticano. Comitiva de Aparecida, do Vaticano e da diplomacia brasileira participará da solenidade, que pode contar com a presença do papa Francisco, amigo pessoal de dom Damasceno.



"Aparecida é uma referência religiosa para todo o Brasil. A capital da fé mariana do Brasil, da fé brasileira", disse.



Sobre a vinda do papa Francisco a Aparecida em 2017, o cardeal disse que depende da vontade e da agenda do pontífice. "Ele tem na mente e no coração o espírito de Aparecida. Isso está no coração dele".



No dia 8 de outubro, será a vez de a Basílica de Aparecida receber um monumento idêntico ao do Vaticano, que também está sendo feito em Verona. A obra será instalada no jardim noroeste.



Segundo o Santuário, ainda há previsão da instalação de um monumento em Brasília, em maio de 2017. A obra ficará na sede da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e também é de Cláudio Pastro, mas terá nova composição e outro tamanho.