Normalização da coleta seletiva será no dia 27 em São José

REGIAO

- 09:30

Redação

São José dos Campos



Em meio a críticas pela falta de coleta seletiva em São José dos Campos, o prefeit o Felicio Ramuth (PSDB) prometeu retomar o serviço no próximo dia 27. Para que isso aconteça, entretanto, a Urbam (Urbanizadora Municipal) corre contra o tempo para finalizar a licitação para locação de cinco caminhões.



Na quinta-feira passada, a AVS Locações Eireli venceu a disputa ao apresentar valor mensal de R$ 11.276,50 por caminhão. O valor de referência do edital do pregão era R$ 13.500. O certame, que está em prazo de recurso, tinha valor máximo de R$ 1,6 milhão por um período de 24 meses.



Outro problema estaria relacionado à limpeza das feiras livres. A colocação de tambores para feirantes depositarem lixo teria deixado de ser feita pela Prefeitura de São José.



O governo Felicio trocou neste ano a empresa responsável pela coleta, a Cavo. O motivo seria o atendimento precário oferecido. A Sustentare venceu a licitação para substituir a Cavo na coleta de lixo orgânico. A coleta seletiva ficou com a Urbam.



Outro lado. A Urbam disse, em nota, que "a coleta seletiva vinha sendo feita com falhas pela Cavo há vários meses, motivo de inúmeras reclamações da população e de multas à empresa. Foram mais de 200 autuações desde janeiro (somatória dos serviços da coleta orgânica e seletiva). Por isso a Urbam vai assumir o serviço", disse. "A limpeza de feiras livres está sendo feita regularmente pelas equipes da Urbam. Não houve interrupção dos serviços", concluiu.