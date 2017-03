No altar, 1.235 casais renovam voto de casamento em São José

REGIAO

A cerimônia vai destacar aqueles que estiverem completando bodas de 15, 25, 35 e 50 anos de união



Para fortalecer o matrimonio, mais de 1. 200 casais sobem no altar hoje para renovar os votos de casados em São José dos Campos. A iniciativa de reviver a troca de alianças é da Igreja da Cidade, que realiza o evento às 20h, no Campus Colina, localizado no Km 145, da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro.



Com a inscrição de 1.235 casais até o último domingo, a cerimônia, que vai acontecer no auditório da igreja, tem a expectativa de receber a capacidade máxima de seis mil pessoas, entre casados, familiares e convidados. O evento vai reunir pessoas a partir de um mês e meio de matrimonio a até 53 anos.



Para participar é necessário ter registrada a união no civil. Religião e credo são independentes. "O principal motivo da realização do evento é estabelecer aquilo que já foi feito no casamento. Não é fácil viver junto por muito tempo. É o momento de celebrar a união com o parceiro. Lembrar o que foi prometido no altar", disse uma das organizadoras do evento, a ministra da Igreja da Cidade, Carmen Rangel.



A cerimônia, que acontece pela primeira vez em São José, vai destacar os casais que estiverem completando bodas de 15, 25, 35 e 50 anos de casados. Também haverá cenários montados para as fotos dos casais. Segundo a ministra, a procura do evento foi tanta, que a próxima edição do evento já está sendo planejada.



"Tem muita história bonita. Casais que já passaram por crises e hoje estão fortes no casamento, gerações de famílias que vão renovar os votos de casamento, entre outras", disse ela.



Trânsito. Para evitar transtornos com o trânsito, os casais foram orientados a chegarem 1h antes dos convidados. "A capacidade foi aprovada pela prefeitura. Esperamos que essa medida reduza o fluxo de veículos", afirmou a ministra.



No final do ano passado. A inauguração do novo auditório da Igreja provocou um enorme congestionamento na Dutra e nas regiões leste, central e oeste de São José dos Campos. A lentidão na rodovia chegou a 10 quilômetros.