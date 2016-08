Na campanha, Ortiz 'turbina' números de sua administração

REGIAO

Taubaté



Ortiz Junior (PSDB), prefeito afastado de Taubaté, tem turbinado números das realizações de sua gestão na campanha à reeleição. Um levantamento feito pela reportagem identificou incongruências em ao menos quatro materiais divulgados pelo tucano na TV e nas redes sociais.



As falhas são relacionadas a áreas críticas, como a Saúde, a Educação, a Habitação e a Segurança Pública.



Matemática. Nos materiais de campanha, Ortiz diz ter feito quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), o dobro do número de unidades construídas em sua administração -- uma no San Marino, já entregue, e outra no Barranco, ainda em obras.



A situação se repete em relação às creches: Ortiz diz que fez cinco novas unidades, mas foram quatro -- Vila São José, Jaboticabeira, Vila Aparecida e Estoril. Na Habitação, o tucano diz que reformou 3 mil casas e que construiu outras 3 mil. Dados da prefeitura, fornecidos ainda no governo Ortiz, apontavam 1.876 casas reformadas. Não houve nenhum novo projeto desde então.



Em relação às casas construídas, na gestão tucano foi iniciada a obra de 1.696 moradias, ainda não entregues. Ortiz diz ainda que a Atividade Delegada conta com 230 policiais diariamente, e que a taxa de homicídio caiu 24% e a de roubo e furto de veículos pela metade, sem citar o período da comparação.



O efetivo do programa foi reduzido devido à queda na arrecadação da prefeitura. Os cálculos feitos pela reportagem, com diferentes períodos comparativos, não chegaram aos índices citados.



Concorrentes do tucano na corrida eleitoral criticaram as incongruências. "Infelizmente é a busca do poder a qualquer custo", disse Pollyana Gama (PPS). "Isso mostra o desesperado do candidato, que está cassado, em apresentar números fictícios", disse Isaac do Carmo (PT).



Outro lado. Em nota, Ortiz negou erro nos números e apresentou suas versões para esses cálculos. No caso das UPAs, o tucano somou outras duas unidades de saúde -- o PSM (Pronto Socorro Municipal) e o PA (Pronto Atendimento da Guri-lândia), já existentes.

Em relação às creches, somou também, como unidade nova, uma já existente que foi reformada.



Na Habitação, insistiu que seriam 2.892 reformadas e somou casas iniciadas na gestão anterior (490) e pré-projetos (640) para chegar a 2.826 unidades. Na Segurança, comparou dados de 2012 e de 2015.