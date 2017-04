REGIAO

- 04:40



Correios



Ministério autoriza reajuste de tarifas



O Ministério da Fazenda autorizou aumento de 7,485% nas tarifas dos serviços postais e telegráficos prestados pelos Correios. O reajuste vale para os serviços nacionais e internacionais, e não se aplicam ao segmento de encomendas, como PAC e Sedex. A medida ainda depende da publicação da portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia.



Mulher



Lei que proíbe

algema já vigora



Foi publicada ontem, no Diário Oficial da União, a Lei nº 13.434, que proíbe que mulheres presas sejam algemadas durante o parto. Aprovada pelo Congresso Nacional no final de março, a lei foi sancionada ontem pela Presidência da República. A nova regra passa a valer nesta quinta-feira.

A lei altera o Artigo 292, Código de Processo Penal.



Meio ambiente



Queimadas vão

ser monitoradas



Um projeto coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai monitorar o desmatamento do Cerrado e disponibilizar informações sobre riscos de incêndios florestais e estimativas de emissões de gases do efeito estufa. Os primeiros dados sobre a área desmatada devem ser divulgados em julho deste ano.



droga Sintética



Polícia prende

traficante no Rio



Um ex-policial militar foi preso ontem pela Polícia Civil suspeito de ser o maior traficante de drogas sintéticas do Rio de Janeiro. Ele já havia sido preso no ano passado, pelo mesmo motivo, e respondia em liberdade. Na casa de Leonardo Scorza a polícia encontrou cerca de R$ 35 mil em dinheiro, além de uma pistola com calibre 380.



Alckmin



Helicóptero tinha desconexões



O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vinculado à Aeronáutica, sobre a queda de helicóptero em Carapicuíba, que matou Thomaz Rodrigues Alckmin, filho do governador paulista Geraldo Alckmin, confirma que componentes da aeronave estavam desconectados. O acidente ocorreu em abril de 2015.



Valores



O projeto tem custo estimado em US$ 9,25 milhões, financiados pelo Banco Mundial, e será feito em parceria com o Inpe,

de São José, e as universidades de Goiás

e de Minas Gerais