REGIAO

- 04:39

RADARVALE



Jacareí



Tração animal pode fazer cadastro



Até o final de abril a Prefeitura de Jacareí realizada o cadastro social de todos os condutores de veículos com tração animal do município. Esta é a primeira ação de um plano de bem estar animal, que será coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e de Governo. "Entendemos que é importante a preservação da saúde do animal, preservando a geração de renda do condutor", destaca a secretária de Meio Ambiente Rossana Vasques.



Guaratinguetá



Prefeitura ganha

novo CadÚnico



A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza no dia 19 de abril a inauguração da sede da Central de Cadastramento Único para Programas Sociais, o CadÚnico. O novo espaço, que possui estrutura maior, irá atender diretamente as famílias de baixa renda que participam de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família. O espaço será aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Ilhabela



Prefeitura entrega UTI no hospital



A Prefeitura de Ilhabela entregou na tarde desta última segunda-feira o Centro de Terapia Intensiva - Doutor. Carlos Nascimento Deslandes, do Hospital Municipal Mário Covas Júnior. O secretário de saúde Marco Antônio Gênova também ressaltou que o novo CTI era um desejo da população. "Será muito importante para todos nós este novo instrumento", afirmou, no site oficial da Prefeitura.