REGIAO

- 04:39



Imigração



Remessas geram US$ 500 bilhões



O "benefício de desenvolvimento" causado pelos cerca de US$ 500 bi que imigrantes enviam por ano a "países e famílias pobres" não pode ser subestimado. A afirmação foi do diretor do Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola, da ONU, Adolfo Brizzi, n o evento "O Dinheiro Fala - Porque Migrantes São Importantes", realizado na Itália.



Venezuela



Polícia volta a

barrar protestos



As forças de segurança da Venezuela dissolveram ontem, pela quinta vez nos últimos dez dias, uma passeata de opositores do governo de Nicolás Maduro que tinha centenas de participantes e pretendia seguir rumo ao centro da cidade para protestar contra o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ). As informações foram divulgadas pela agência EFE.



Economia



Temer comemora alta da Petrobras



O presidente Michel Temer comemorou a elevação da nota de crédito da Petrobras pela agência de classificação de risco Moody's. Pelo Twitter, Temer associou a resolução da Moody's ao seu trabalho frente a presidência da República. "Começamos a colher o resultado de trabalho feito com responsabilidade", disse o presidente pela rede social.



Iraque



Falta de alimento atinge a maioria



Mais da metade das famílias do Iraque correm o risco de não ter comida o suficiente. A pesquisa sobre insegurança alimentar foi feita pelo Programa Mundial de Alimentos e pelo governo do país. A agência da ONU está pedindo US$ 113 milhões para fornecer refeições e assistência em dinheiro para 1,5 milhão de iraquianos até setembro.



estados unidos



Tiroteio em escola deixa dois mortos



Um tiroteio na escola North Park, em San Bernadino, na Califórnia (EUA), deixou ontem pelo menos dois mortos e dois feridos, segundo o chefe da polícia local, Jarrod Burguan. No Twitter, Burguan afirmou que as investigações apontam para um possível caso de "assassinato e suicídio" e que o suspeito de ter feito os disparos seria um dos mortos.



Expectativa



A agência subiu a nota de crédito da Petrobras de B2 para B1 e mudou a perspectiva para positiva, indicando que a nota pode subir de novo a qualquer momento, segundo os especialistas