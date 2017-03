REGIAO

Penitenciária ajuda a buscar emprego



A Penitenciária Feminina 2 de Tremembé realiza hoje a 'Jornada de Cidadania e Empregabilidade', das 8h às 16h. O objetivo é dar às presas acesso a direitos sociais e civis, além de ferramentas para facilitar o ingresso no trabalho.



Emprego



Agência oferece 186 vagas no Vale



O programa Emprega São Paulo oferece 186 vagas de trabalho para o Vale do Paraíba, nas áreas de serviços, comércio, rural e indústria, em 13 cidades, entre elas São José e Taubaté. Cadastro no site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br



Água



Comitê do Paraíba toma posse dia 30



O CBH-PS (Comitê das Bacias do Rio Paraíba do Sul) se reúne amanhã para dar posse aos novos 36 membros da entidade, que atuarão no biênio 2017-2019. Eles irão gerir os recursos hídricos na região.