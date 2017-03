REGIAO

- 04:44



JUDICIÁRIO



Moraes assume

cargo no Supremo



O jurista Alexandre de Moraes foi empossado na tarde de ontem no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Moraes passa a ocupar a cadeira deixada por Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião em janeiro. O novo ministro poderá ficar no STF até 2043, quando completará 75 anos, data limite para aposentadoria compulsória.



PRISÃO



Senado proíbe uso de algema no parto



O plenário do Senado aprovou ontem à noite um projeto de lei que impede que mulheres presas sejam algemadas durante os procedimentos de trabalho de parto. O projeto foi aprovado na Câmara durante a semana da mulher e agora seguirá para sanção presidencial. O texto proíbe ainda o uso das algemas antes e logo depois da presa dar à luz



Cultura



Ministro ressalta mudança na lei



O ministro da Cultura, Roberto Freire, defendeu ontem, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, as mudanças na Lei Rouanet anunciadas ontem e reunidas em uma instrução normativa. Segundo Freire, era preciso democratizar os incentivos que ficavam muito concentrados no eixo Sul-Sudeste e vinha sofrendo muitas críticas.



Fraude



Polícia desarticula TV por assinatura



A Polícia Civil de São Paulo prendeu ontem uma quadrilha que fornecia clandestinamente pacotes de TV por assinatura para mais de 5 mil pessoas no estado. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais, eram oferecidos, abaixo do custo, pacotes da Claro TV, Net, e Sky nas cidades de Jaú e São Carlos, principalmente.



Educação



Prazo da olimpíada é prorrogado



O prazo para que escolas se inscrevam na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica foi prorrogado até 2 de abril. A competição é aberta a alunos de escolas públicas e privadas de todos os anos do ensino fundamental e do ensino médio. Nas edições passadas, mais de 8 milhões de alunos do ensino médio e do ensino fundamental participaram.



Chance



A s novas regras também estipulam limites de financiamento para projetos o que, na opinião do ministro, democratizam o acesso à lei. "Se eu limito, eu amplio a perspectiva de democratizar", disse