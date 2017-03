REGIAO

Ciências



Alunos de Jacareí expõem em feira



Alunos da Etec Cônego José Bento, de Jacareí, expõem, desde ontem, um projeto sobre a profissão de técnico em meio ambiente na Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na capital. O tema é "Entre a profissão do futuro e a visão social". A mostra terminará essa quinta-feira, com um total de 23 projetos de Etecs de todo o Estado.



FUSCAS



Shopping receberá mais de mil carros



O Vale Sul Shopping sediará no próximo domingo o 2º Encontro de Fuscas de São José dos Campos. O evento ocorrerá no estacionamento Cidade Jardim, a partir das 8h30, com expectativa de participação de mais de 1.000 carros. Veículos esportivos e outros tipos de carros antigos também estarão em exposição. A entrada será gratuita. "Objetivo é a amizade", disse Regis Silva, presidente do Fusca Clube.



Saúde



Santa Casa recebe 50 pacientes



Um mês após o anúncio da parceria com a Prefeitura de São José, a Santa Casa da cidade internou 50 pacientes de clínica médica encaminhados pelo Hospital Municipal, por intermédio da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), do Estado. Segundo a prefeitura, a parceria "é grande avanço na oferta de vagas na rede pública de saúde, pois ajuda a desafogar o atendimento do HM".



Água



Taubaté faz ação

especial por data



Para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado hoje, a Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté terá programação especial até 24 de março, no Parque Municipal Vale do Itaim. Haverá atividades pela manhã, das 8h30 às 11h, e das 14h às 16h30. Em 2017, o tema da data é "Água Residual", que é toda a água descartada pelas atividades humanas. A falta de tratamento dessas águas piora a qualidade da água de rios.



Internação



Em fevereiro, após 10 anos, a Santa Casa voltou a internar pacientes do SUS encaminhados pela prefeitura. Atualmente, o hospital tem disponíveis 120 leitos para o SUS, por intermédio da Cross.