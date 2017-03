REGIAO

São José



Mais um da lista de procurados é preso

Pouco mais de uma semana após a divulgação da lista dos dez criminosos mais procurados de São José dos Campos, dois dos nomes já foram presos. O segundo, Richard Faria e Silva, foi capturado nesta segunda-feira, no estado do Paraná. De acordo com a Homicídios DIG São José dos Campos, autora da lista e responsável pelas investigações em busca dos nomes, Richard era procurado por homicídio. Ele era o quinto nome da lista.





São José



Praças da zona sul são revitalizadas



A zona sul é o novo alvo do programa 'Minha Praça de Volta', da prefeitura de São José. A área às margens do córrego Senhorinha entre os bairros Campo dos Alemães e Dom Pedro, deve ter os serviços de reurbanização concluídos até o final deste mês. Segundo o governo, desde o último dia 16 os funcionários estão trabalhando para que a praça receba nova iluminação, manutenção de calçadas, poda de árvores, e reforma do playground.





Jacareí



Caminhão com carga roubada é detido



Um caminhão que havia sido roubado foi localizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na noite desta segunda-feira na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. Segundo a companhia, o caminhão foi localizado no Km 158 e na bagagem do veículo foram encontradas 18 barras de aço. Após buscas, a PRF foi comunicada que o motorista foi abordado pelos criminosos entre Guararema e Santa Isabel.