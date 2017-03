REGIAO

Noruega: país mais feliz do mundo



A edição deste ano do estudo Mundial sobre a Felicidade foi divulgada ontem pela ONU em Nova York, um relatório oficial, que apresenta a lista dos países mais felizes e dos mais infelizes do planeta. No topo do ranking está a Noruega, com o Brasil aparecendo em 22º lugar. O Iêmen está no final da lista.



Reino Unido vai sair em 29 de março



A primeira ministra britânica Theresa May solicitará formalmente a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no dia 29 de março, segundo confirmou ontem um porta-voz do governo em Londres. As informações são da agência de notícias alemã DPA. O Conselho Europeu confirmou ontem que recebeu a notificação.



China: fora do diálogo internacional



O governo chinês anunciou que não participará da rodada de negociações sobre a proibição de armas nucleares que começará em uma semana na sede das Nações Unidas, em Nova York, ainda que salientando que Pequim "defende a total destruição" deste tipo de armamento.