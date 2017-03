REGIAO

Trabalho



STF reafirma 5 anos para cobrar FGTS



O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou ontem que o trabalhador tem cinco anos para cobrar na Justiça os valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Antes da decisão, o prazo para entrar com ação era 30 anos. A Corte reiterou entendimento firmado em 2014 durante o julgamento de um caso semelhante.



ARMA DE FOGO



PF investiga uso de documentos falsos



A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Fogo de Palha com o objetivo de investigar o uso de documentos falsos para obter autorização de aquisição de armas de fogo. As falsificações teriam sido feitas na cidade de Iturama, em Minas Gerais. Elas envolvem principalmente declarações de residências e comprovantes de endereços.



Transporte



Brasil é o 8º país mais perigoso



Transportar carga no Brasil é tão perigoso quanto no Iraque ou na Somália, países em que há conflitos armados há anos. Essa é a avaliação de um comitê do setor de cargas no Reino Unido, que listou os 57 países em que é mais arriscado transportar mercadorias. Os dados foram citados ontem pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).



Jogo de azar



Bingos vão pagar por dano coletivo



Dezesseis casas de bingo de São Paulo interditadas em 2004 foram condenadas a pagar R$ 100 mil de indenização por dano moral coletivo. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF3) acatou o pedido. A indenização será revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.



Europa



Turquia teme nova guerra religiosa



Em meio ao conflito diplomático aberto entre a Turquia, Alemanha e Holanda, o ministro de Relações Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, advertiu ontem sobre a possibilidade de "guerra religiosa" na Europa. Segundo a agência turca Anadolu, ao mesmo tempo, o presidente turco, Recep Erdogan, voltou a denunciar vez um "novo nazismo".



No topo



Segundo o Joint Cargo Committee, o Brasil é o oitavo país em que é mais perigoso transportar carga; excluindo os países em guerra, o Brasil passa a ocupar o topo da lista, seguido pelo México