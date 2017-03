REGIAO

- 04:37



Valle sul fica sem audiência



TAUBATÉ

Prevista para ser realizada nessa quinta, a audiência de conciliação no processo em que o prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), e a empresa Valle Sul foram denunciados por improbidade administrativa, em ação do Ministério Público, acabou suspensa pela Justiça. A sessão estava marcada para as 14h, mas a Vara da Fazenda Pública aceitou pedido da prefeitura e retirou o item da pauta. O pedido teve como base uma manobra realizada pelo governo. Hoje foi publicado no diário oficial a lei que autoriza a doação da área em questão para a Valle Sul. PÁG.5