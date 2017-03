REGIAO

Planalto



Temer: 'mulher tem direitos iguais'



Após causar polêmica ao ressaltar em discurso no Dia Internacional da Mulher as tarefas domésticas das mulheres, o presidente Michel Temer (PMDB) publicou em seu Twitter que deseja que elas tenham direitos iguais em casa, no trabalho e na sociedade.



Tríplex



STJ nega liminar

para barrar ação



O ministro Felix Fischer, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou um pedido de decisão liminar feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender a ação sobre o tríplex no Guarujá, que tramita com o juiz Sérgio Moro.



anac



MP pede fim da

taxa de bagagem



O Ministério Público pediu que a Justiça anule liminarmente as novas regras da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que autorizam as companhias aéreas a cobrarem taxas para o despacho de bagagens a partir de 14 de março.