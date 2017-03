REGIAO

- 04:37

RADARVALE



Inovação



Estudante de São José monta robô



Três equipes de estudantes de São José irão competir na fase regional do First Robotics Competition, torneio internacional de robótica que será realizado nos Estados Unidos, entre março e abril. Eles são apoiados pela Novelis, líder mundial em laminados e em reciclagem de alumínio. Após receber um kit básico, os alunos das escolas técnicas Etep, Cephas e Alceu Maynard terão seis semanas para montar um robô.



História



EFCJ recupera

patrimônio



A EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão) iniciou um programa de reforma de telhados de quatro de seus prédios. Nesta primeira etapa, com duração de 180 dias, serão recuperadas as coberturas das estações do Trem de Subúrbio, em Pinda, e Eugênio Lefevre e da subestação elétrica, ambas em Santo Antonio do Pinhal, além do prédio do escritório central, também em Pinda. O custo é de R$ 485 mil.



Competição



Baja 2017 será

em São José



De 9 a 12 de março, São José sediará a 23ª Competição Baja SAE Brasil, que tem 1.836 inscritos de 81 instituições de ensino superior de todo país. Das 88 equipes no total, 25 são do Estado de São Paulo, sendo três da região: ITA e Fatec (São José) e FEG/Unesp (Guará). As provas ocorrerão na avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes, s/n, em Eugênio de Melo, distrito de São José, na zona leste da cidade.



Oportunidade



Estado abre 12

vagas a deficientes



O programa Emprega São Paulo, do governo estadual, oferece nesta semana 12 vagas de trabalho disponíveis para pessoas com deficiência na região do Vale do Paraíba. Há vagas para empacotador e operador de loja, entre outros, em São José e Lorena. Para ter acesso às vagas, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br ou procurar unidade do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).



Prova



Os 1.836 estudantes de engenharia e professores inscritos terão de projetar e construir os próprios carros (Baja), usados fora da estrada. Além de fazer os carros, as equipes têm que buscar patrocínio.