REGIAO

- 04:37



São Paulo



Chuva fica abaixo da média na capital



Após um janeiro bem chuvoso, fevereiro na cidade de São Paulo foi marcado por dias com forte calor e tempo mais seco. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, órgão da prefeitura, este segundo mês do ano fechou com volume de 156,2 milímetros (mm), equivalente a 71% da média de chuva esperada (219,2 mm) para o mês.



Igreja



CNBB dá ênfase ao cuidado com bioma



Com o tema Fraternidade: biomas brasileiros e a defesa da vida, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) abriu ontem a Campanha da Fraternidade 2017. Segundo a entidade, a meta da ação é dar ênfase à diversidade de cada bioma, promover relações respeitosas com a vida, o meio ambiente e a cultura dos povos que vivem nesses biomas.



Furnas



Janot quer Aécio

seja ouvido no STF



O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que sejam tomados os depoimentos do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2014, sobre a existência de um suposto esquema de corrupção em Furnas.



Refugiados



Países pobres são mais acolhedores



Um estudo feito pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que o maior número de pessoas que fogem de conflitos e guerras acaba conseguindo abrigo em países mais pobres. O documento mostra que a maioria das 3,2 milhões de pessoas forçadas a fugir de suas casas em 2016 encontrou refúgio em nações de baixa e média rendas.



Mundo



ONU não aprova

as sanções à Síria



O Conselho de Segurança da ONU não aprovou, por nove votos a favor, três contra e três abstenções um projeto de resolução que visava impor sanções ao uso e produção de armas químicas na Síria. Apesar da maioria dos votos a favor, a matéria não foi aprovada porque a Rússia e a China votaram contra e têm poder de vetar o documento.



Depoimento



Caso Gilmar, relator do inquérito no STF, autorize a convocação, será a primeira vez que Aécio vai depor sobre o caso da estatal federal de energia.

O tucano afirma ter interesse na investigação.