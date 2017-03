REGIAO

- 04:37



fogo atinge favela em SP



DAS AGÊNCIAS

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta quarta-feira a comunidade de Paraisópolis, localizada na zona sul da capital paulista. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma vítima foi socorrida por inalação de fumaça. O incêndio atinge casas na Rua Pasquale Galupi. De acordo com a corporação, aproximadamente 50 barracos foram atingidos. Vinte e quatro viaturas e 90 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no local para tentar conter as chamas. Paraisópolis é uma das maiores comunidades de São Paulo.