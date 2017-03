REGIAO

Rio



Argentina baleada corre risco de morte



Permanece em estado grave, porém estável, a turista argentina Natália Cappetti, ferida a bala quando entrou por engano no Morro dos Prazeres, comunidade do bairro de Santa Teresa, quando se dirigia ao Corcovado. Natália estava acompanhada do marido e de um casal de amigos. Ela passou por cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar.



Economia



Brasileiro é eleito diretor da OMC



O embaixador brasileiro Roberto Azevêdo foi reconduzido ontem pelo Conselho Geral da OMC (Organização Mundial do Comércio) para um segundo mandato de quatro anos como diretor-geral da instituição. O novo mandato tem início em 1º de setembro deste ano. Ele era candidato único. O presidente Michel Temer cumprimentou o embaixador.



Casa civil



Padilha passa bem após ser operado



O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, passou por uma cirurgia de próstata na segunda-feira, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O boletim médico divulgado pelo hospital informa que a cirurgia foi bem-sucedida e que Padilha passa bem.

Ele ficará sob monitoramento médico por 48 horas na sala pós-operatória.



Espaço



Empresa vai fazer viagem até a Lua



A companhia americana SpaceX informou ter assinado contrato com duas pessoas interessadas em fazer uma viagem ao redor da Lua no final de 2018. "Estamos felizes em anunciar que fechamos um acordo com dois cidadãos para realizar uma viagem ao redor da Lua no final do ano que vem", explicou o presidente da empresa, Elon Musk.



EUA



Trump quer mais verba para a defesa



O presidente norte-americano Donald Trump fez ontem seu primeiro pronunciamento em sessão conjunta do Congresso. Ele anunciou o aumento do orçamento da Defesa, cortes de verba para a ajuda internacional e o meio ambiente. O anúncio mais esperado, porém, deverá ser a controversa revogação e substituição do chamado Obamacare.



Atestado



O ministro, de 7 1 anos, está de atestado médico desde o dia 20 deste mês, quando foi internado no Hospital do Exército. Ele teve alta do hospital no dia 22 e, desde então, está na cidade de Porto Alegre.