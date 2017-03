REGIAO

- 04:37



Acidente deixa 20 feridos no RJ



DAS AGÊNCIAS

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro atualizou ontem informações sobre as vítimas dos acidentes com o carro alegórico da Unidos da Tijuca. Duas vítimas continuam internadas, em observação. Em consequência do acidente com o carro abre-alas da Unidos da Tijuca, 20 pessoas foram atendidas no posto de saúde do Sambódromo e nos hospitais da rede pública da cidade. Dessas, 12 ficaram feridas e oito receberam assistência médica no local. Segundo a secretaria, dos 12 feridos, 10 foram encaminhadas à rede municipal de saúde.