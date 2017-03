REGIAO

são josé



Missa abre CF

2017 na Diocese



A abertura oficial da Campanha da Fraternidade em âmbito nacional será hoje, na Quarta-feira de Cinzas. Na Diocese de São José, a campanha terá início durante uma missa, às 19h30, na Catedral São Dimas, presidida pelo bispo da cidade, dom Cesar Teixeira.



Canção Nova



Missa das Cinzas põe fim a evento



A comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista, faz hoje o último dia do acampamento "Vem Louvar", com mais de 20 mil pessoas, que será encerrado com a Missa das Cinzas, às 7h de hoje.



Educação



Professor terá

encontro em SP



Como criar soluções e inovar na sala de aula é tema do 3º Encontro de Educadores, em 11 de março, em São Paulo. O evento é para professores da rede estadual, que devem se inscrever até a próxima sexta.