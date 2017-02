REGIAO

Pela quarta vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu ontem a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, de 13% ao ano para 12,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas. Agora, a Selic retorna ao nível de março de 2015, quando também estava em 12,25% ao ano.



Maia garante ter

cuidado com BPC



O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, disse ter "absoluta sensibilidade" e "preocupação" com o tema do Benefício de Prestação Continuada para deficientes físicos e idosos. Segundo ele, a comissão que analisa a reforma tratará o assunto com "cuidado". O parlamentar frisou a necessidade de discussão da questão.



Mirelles descarta volta da CPMF



O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou ontem que o governo tenha intenção de recriar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) como uma das medidas da reforma tributária. Anteontem, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, disse que a CPMF poderia ser recriada para substituir o IOF.



Estado mantém

multa a Fidelix



A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania manteve a multa aplicada ao ex-candidato à Presidência da República Levy Fidelix pela Comissão Especial de Discriminação Homofóbica. Fidelix teve seu recurso negado e terá de pagar multa no valor de R$ 25.070,00 por declarações homofóbicas durante campanha eleitoral.



Consumidor vai

pagar indenização



Nove concessionárias de transmissão de energia que renovaram suas concessões antecipadamente em 2012 vão receber indenizações de R$ 62,2 bilhões em oito anos. Operação será repassada para as tarifas de energia dos consumidores. A estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica é que o efeito deste pagamento nas contas de luz seja de 7,17%.



Segundo Meirelles, o governo quer chegar a um acordo com o Congresso para aprovação da reforma tributária esse ano. "No momento certo, vamos trazer um projeto conjunto do Executivo e Legislativo"