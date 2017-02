REGIAO

- 04:37

RADARVALE



Rio de Janeiro



Cabral: ouvido em videoconferência



O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho participará hoje, às 14h30, de audiência no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em uma ação que apura se houve excessos no uso de helicópteros durante seu mandato no comando do estado. Preso Complexo de Bangu, será ouvido por videoconferência.



Educação



Brasil Alfabetizado é prorrogado



O Ministério da Educação prorrogou até 6 de março o prazo para que estados e municípios possam aderir ao programa Brasil Alfabetizado. Segundo a pasta, a ideia é atender prefeituras e estados com dificuldade de acesso à internet, além de contemplar novos gestores que assumiram as secretarias de educação este ano.



Internacional



Vice dos EUA

promete união



Em seu giro pela Europa, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, se reuniu com líderes da União Europeia ontem e deixou boa impressão. "Depois de ouvir opiniões surpreendentes, hoje (ontem) ouvi palavras promissoras", disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.