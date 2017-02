REGIAO

Delcídio: governo esvaziou CPMI



O ex-senador Delcídio do Amaral disse ontem, em depoimento à audiência na Justiça Federal do Rio, que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira sofreu um esvaziamento por orientação do governo da época. Carlinhos Cachoeira teria envolvimento com políticos e agentes. Delcídio foi ouvido no processo da Operação Saqueador.



Economia



Dólar sobe e fecha

o dia a R$ 3,08



A cotação do dólar encerrou o dia de ontem c om o valor de R$ 3,08 em um momento de expectativa pela desvalorização da moeda, que anteontem (15) alcançou a menor cotação da moeda desde 18 de junho de 2015, fechando em R$ 3,06. A moeda chegou a operar em queda hoje, mas terminou em alta após dois dias de desvalorização.



Rio de janeiro



PSOL quer Pezão destituído do cargo



Deputados estaduais da bancada do PSOL protocolaram ontem pedido de impeachment do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e do vice-governador, Francisco Dornelles. A prática de crime de responsabilidade pelo descumprimento da aplicação do mínimo constitucional na área de saúde é uma das motivações do pedido.



espírito santo



Governo prorroga as Forças Armadas



O governo federal prorrogou a permanência das Forças Armadas no Estado do Espírito Santo até o dia 23 deste mês, por conta da crise de segurança. Inicialmente, a presença dos militares no estado estava autorizada até ontem. A prorrogação foi assinada pelo presidente Michel Temer e publicada em edição extra do Diário Oficial da União ontem à tarde.



Saúde



Mais de 190 mil

perdem plano



Pelo quinto mês consecutivo, em janeiro, os planos de saúde registraram queda do número de beneficiários. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o total de beneficiários dos planos de saúde no primeiro mês do ano ficou em 47.592.368, uma queda 192,2 mil beneficiários, ou 0,4%. Desde agosto, os planos vêm perdendo clientes.



Previdência



Segundo o deputado estadual Marcelo Freixo, erros cometidos nos investimentos no Rioprevidência também representam crimes de responsabilidade por parte do governo estadual