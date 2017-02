REGIAO

Palestina faz crítica aos eua



DAS AGÊNCIAS

As autoridades palestinas alertaram ontem os Estados Unidos e o presidente Donald Trump sobre os riscos de abandonar a política dos dois Estados, questão-chave nos conflitos entre israelenses e palestinos. As informações são da Agência Ansa. "Se a administração de Trump rejeitar essa política isso iria destruir as chances de paz [na região] e ameaçar os interesses norte-americanos, sua posição e a sua credibilidade no exterior", declarou nesta quinta-feira Hana Ashrawi, um dos membros da OLP (Organização para a Libertação da Palestina).